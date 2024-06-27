ECB üyesi Lane: Her türlü sürprize yanıt vermeye hazırız

"SÜRPRİZLERE HAZIRIZ"

Lane, bugün yayınlanan bir ECB podcast'inde "Merkez bankası çevik olacak. Her toplantı için gelen bilgilere yanıt vereceğiz" dedi.

"Eğer yukarı yönlü sürprizler olursa, açıkça daha az şey yapacağız" diye konuşan Lane, "Daha hızlı hareket edebileceğimiz aşağı yönlü sürprizler olursa hazırız" ifadelerini kullandı