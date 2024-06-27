ECB üyesi Kazimir: Bir faiz indirimi daha olabilir

EN YAKIN TAHMİN EYLÜL"

Kazimir, "ECB tahminlerini sunuyor, en yakın tahmin Eylül ayında ve ardından Noel'den bir süre önce olacak, bence bunlar yeniden karar vermek için yeterli veriye sahip olacağımız doğru anlar. Bence bu yıl faiz oranlarında bir düşüş daha bekleyebiliriz" diye konuştu.