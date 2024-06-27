Apara Gündem ECB üyesi Kazimir: Bir faiz indirimi daha olabilir
Giriş Tarihi: 27.6.2024 11:51 Son Güncelleme: 27.6.2024 11:51

ECB üyesi Kazimir: Bir faiz indirimi daha olabilir

ECB üyesi Kazimir: Bir faiz indirimi daha olabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, bir faiz indirimi daha olabileceğini ancak bu yaz olmayacağını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Avrupa Merkez Bankası'nın bu ayki indirimin ardından bu yıl bir faiz indirimi daha yapabileceğini ancak bunun yaz boyunca olmayacağını söyledi.

EN YAKIN TAHMİN EYLÜL"

Kazimir, "ECB tahminlerini sunuyor, en yakın tahmin Eylül ayında ve ardından Noel'den bir süre önce olacak, bence bunlar yeniden karar vermek için yeterli veriye sahip olacağımız doğru anlar. Bence bu yıl faiz oranlarında bir düşüş daha bekleyebiliriz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB üyesi Kazimir: Bir faiz indirimi daha olabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz