Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,6 trilyon TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 21 Haziran itibarıyla 55 milyar 219 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 683 milyar liradan, 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 101 milyar 324 milyon lira artarak 16 trilyon 493 milyar 105 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 703,2 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 21 Haziran itibarıyla 1 milyar lira düşüşle 1 trilyon 703 milyar 248 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 446 milyar 494 milyon lirası konut, 90 milyar 3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 166 milyar 750 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 436 milyon lira azalarak 1 trilyon 686 milyar 227 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 azalışla 1 trilyon 435 milyar 150 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 519 milyar 884 milyon lirasını taksitli, 915 milyar 266 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 479 milyon lira artışla 214 milyar 896 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 80 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 834 milyon lira yükselerek 2 trilyon 947 milyar 563 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1,7 oranında 35 milyar 775 milyon liralık azalışla 2 trilyon 32 milyar 788 milyon liraya geriledi.