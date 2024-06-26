Fed üyesi Cook: Bir noktada faiz indirimi zamanı gelecek

"ENFLASYON YAVAŞLADI VE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ SIKILIK AZALDI"

Cook, "Bu tür bir ayarlamanın zamanlaması, ekonomik verilerin nasıl geliştiğine ve ekonomik görünüm ve risk dengesi için ne anlama geldiğine bağlı olacaktır" diye ekledi.

Cook konuşmasında "Geçtiğimiz yıl enflasyon yavaşladı ve işgücü piyasasındaki sıkılık azaldı, böylece enflasyon ve istihdam hedeflerimize ulaşma riskleri daha iyi bir dengeye doğru ilerledi" dedi. Cook, önümüzdeki yıl enflasyon daha güçlü bir şekilde düşmeden önce fiyat baskılarının zayıflaması eğiliminin yeniden devreye girmesini beklediğini söyledi.

Bununla birlikte, Fed fiyat baskılarını %2 hedefine geri getirmek için çalışırken enflasyon cephesinde "inişli çıkışlı ve dengesiz olmanın sona ereceğini sanmıyorum" ifadelerini de kullandı.

Cook ayrıca, enflasyonun artık Fed'in para politikasını nasıl yürüttüğüne dair kapsayıcı bir odak noktası olmadığını ve yetkililerin faiz oranları konusunda yapacakları seçimlerde iş piyasası hususlarının daha fazla öne çıktığını söyledi.

Cook, işsizlik oranının mevcut seviyesini "düşük" olarak nitelendirirken, "işsizlik oranında hızlı bir hareket olması durumunda ayarlama yapmak için araçlarımız var" dedi. İstihdam piyasasında "işlerin çok hızlı değişebileceğini" ve Fed'in bunun farkında olduğunu sözlerine ekleyen yetkili, "ikili görevin her iki tarafına da dikkat ediyoruz" dedi.