Apara Gündem ECB üyesi Rehn: Bu yıl için 2 faiz indirimi daha beklenmesi adil
Giriş Tarihi: 26.6.2024 08:58 Son Güncelleme: 26.6.2024 08:58

ECB üyesi Rehn: Bu yıl için 2 faiz indirimi daha beklenmesi adil

ECB üyesi Rehn: Bu yıl için 2 faiz indirimi daha beklenmesi adil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, bu yıl iki faiz indirimi daha beklenmesinin adil olduğunu açıkladı.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn'e göre yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl para politikasını iki kez daha gevşetmesi ve borçlanma maliyetlerini 2025 yılında %2,25'e kadar düşürmesi yönündeki beklentileri adil.

"DEZENFLASYONİST SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Rehn, yetkililerin enflasyonun %2'ye dönmesini sağlamaları gerekirken, ekonomik faaliyeti aşırı derecede azaltmamaları gerektiğini de söyledi.

"Piyasa verilerine bakarsanız, iki faiz indirimi daha olacağını ve böylece bu yılın sonunda %3,25'e ulaşacağımızı ve nihai oranla birlikte %2,25, %2,50 civarında bir yerde olacağımızı ima ediyor" diye konuşan Rehn, "Benim görüşüme göre bunlar makul beklentiler" ifadelerini kullandı.

Rehn, "Dezenflasyonist sürecin devam ettiğini ve orta vadedeki simetrik %2'lik hedefimize doğru ilerlediğini görmemiz halinde, bu doğrultuda kalacağımızı ve faiz indirimlerine devam edeceğimizi varsaymak makul olacaktır" dedi.

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ECB üyesi Rehn: Bu yıl için 2 faiz indirimi daha beklenmesi adil
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