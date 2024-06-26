Bankacılık sektörünün mevduatı 14 Haziran haftasında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı Açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün mevduatı (bankalar arası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 442 milyar 43 milyon 489 bin lira artışla 16 trilyon 838 milyar 257 milyon 61 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 5,33 yükselişle 10 trilyon 173 milyar 170 milyon 835 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,36 azalışla 5 trilyon 907 milyar 222 milyon 385 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 193 milyar 273 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 162 milyar 839 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 14 Haziran itibarıyla 1 milyar 676 milyon dolarlık azalış görüldü.