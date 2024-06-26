Bakan Işıkhan’dan asgari ücret ve emekli maaşı zammı açıklaması

Dün AK Parti'den gelen asgari ücret açıklaması sonrası bir açıklama da Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, 'Asgari ücrete ara zam olmayacak. Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında birlikte olacağız' dedi. Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, 'Refah payı' sorusunu yanıtladı.

PEŞ PEŞE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI



Emekli ve memur temmuz zammı dönemi yaklaşırken kamuoyunda gündeme gelen 'Asgari ücrete ara zam' ve 'Emekliye refah payı' soruları yanıt buldu.

İlk açıklama dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ şu ifadeleri kullandı:

"ESAS MÜCADELEMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRME NOKTASINDA"



"Covid'den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim."

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI



İkinci açıklama ise bugün Bakan Işıkhan'dan geldi. Işıkhan 'Asgari ücret temmuz zammı' ve emekli zammı sorularını yanıtladı. Işıkhan, "Asgari ücrette artış olmayacak. Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Aralık'ta birlikte olacağız. Emekliye refah payı gündemimizde yok." diye konuştu.