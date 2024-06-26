Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor

Uluslararası sivil toplum kuruluşları Fosil Yakıtların Ötesinde (Beyond Fossil Fuels) ve Reclaim Finance tarafından Avrupalı elektrik şirketlerinin enerji dönüşüm planlarının ilk kez analiz edildiği rapora göre, şirketler Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin tavsiye ettiği şekilde hareket etmiyor.

Enel, ENGIE, EPH, Iberdrola ve Statkraft'ın yenilenebilir enerji yatırımlarında umut verici bir artış söz konusu. Ancak, bu 5 büyük elektrik şirketinin iklim hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 2035 itibarıyla doğal gazdan elektrik üretimini sonlandırmaya yönelik taahhütleri bulunmuyor ve bu şirketlerden Enel, ENGIE ve EPH ise gazdan elektrik üretim santralleri geliştirmeye de devam ediyor.

Rapora göre, bu yönde ilerleyen şirketler Avrupa'da yenilenebilir enerjiye geçişi baltalarken, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de daha fazla gaz kullanmaya mecbur bırakacak stratejiler izliyor.

Reclaim Finance Proje Koordinatörü Pierre-Alain Sebrecht, rapora ilişkin değerlendirmesinde, EPH, Enel ve ENGIE'nin "sözde geçiş planlarının" fosil yakıtlardan uzaklaşmayı sağlamada başarısız olduğunu belirterek, "Bu haliyle planlar, el freni çekili bir araba kullanmaya benziyor. Yeni gaz yakıtlı elektrik santralleri geliştirme taahhütleri gelecekte de emisyonlara yol açacak ve Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmasını engelleyecek." ifadelerini kullandı.