Fitch’ten Türk bankacılık sektörü yorumu: İyileşiyor

"FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEMEYE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"

Açıklamada, "Sektörün döviz likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı, bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor." denildi.

Türk bankalarının borç ihracında son dönemde görülen artışın, dış finansman baskılarını azalttığı ve uluslararası yatırımcıların sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin ekononimide politika değişikliğinden bu yana bankaların risk primlerinin azaldığı ve dış piyasalara erişimlerin önemli ölçüde iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün karlılığın geçen yıl yüksek olduğu, bu yıl karlılıkta azalma görülebileceği ama sektörün sermaye yapısının yeterli olduğu belirtildi.