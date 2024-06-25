AB'den Microsoft'a "Teams" suçlaması

"AB KURALLARININ İHLALİ ANLAMINA GELİYOR"

Açıklamada, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamına geldiği kaydedildi. Microsoft'un 2023'te Teams'i dağıtma biçiminde değişiklikler yaptığı anımsatılan açıklamada, yapılan değişikliklerin Komisyonun kaygılarını gidermek için yeterli olmadığı ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.