Navlun fiyatlarında artış devam ediyor

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 20 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde %7 daha arttı. Bir önceki hafta artış oranı %2 olmuştu.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 4 bin 801 dolardan 5 bin 117 dolara yükseldi. Böylece 2 Mayıs haftasında 2 bin 706 dolar seviyesinden bugüne kadaryükseliş %89,1'e ulaştı.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %233 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 510 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 742 doların 768 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise %238 yukarısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %11 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında %2 yukarı geldi. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 6.177 dolardan 6.867 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 661 dolardan 672 dolara çıktı.

Shanghai-Los Angeles hattı %7 artışla 6 bin 25 dolardan 6 bin 441dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı sınırlı bir artışla 694 dolar oldu.

Shanghai-New York hattında artış %3 oldu ve fiyatlar 7 bin 299 dolardan 7 bin 552 dolara kadar yükseldi. Ters yönde ise %1 düşüş yaşandı ve 640 dolardan 633 dolara inildi.