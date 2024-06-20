Türkiye Sigorta yatırımcısıyla beraber büyüyor

Türkiye Sigorta hisseleri geçen yıl bu döneme göre hesap yapıldığında yaklaşık 10,50 TL'den yüzde 640 artışla 78 TL'ye civarında fiyatlandı. Şirketin ilk çeyrek bilançosu incelendiğinde 6 milyar TL net kar dikkat çekti.
AKTİF BÜYÜMESİ YÜZDE 135'İ AŞTI
Bir şirketin belirli dönem içerisindeki varlıklarının ne kadar arttığını gösteren aktif büyümede Türkiye Sigorta gaza bastı. Büyüme performansı ve bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam eden şirketin aktif büyümesi 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135'i aştı.
Aktif büyüme, yatırımcıların incelediği ve şirketlerin büyüme potansiyeline dair en güçlü ipuçlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.
YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 3,53 MİLYAR TL NET KAR
Türkiye Sigorta, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla net karını 6,5 kat artırarak yaklaşık 3,53 milyar kar elde etti. Türkiye Hayat Emeklilik ise yaklaşık 2,44 milyar lira ile çeyrek bazında rekor kırdı.
YÜZDE 600'ÜN ÜZERİNDE HİSSE DEĞERLENMESİ
TURSG, cari dönem dikkate alındığında geçen yıl 10,50 TL olan hisse fiyatıyla işlem görüyordu. 78 TL'yi aşan hissenin 1 yıllık değişimi incelendiğinde yaklaşık yüzde 640 değer artışı dikkat çekti.
Bu rakamlar enflasyonun oldukça üzerinde reel getiri anlamı taşıyor.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI KARARI GELDİ
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildiride şirket, yüzde 330 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.
Yapılan bildiride şirketin 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayenin yüzde 330,47 oranında 3.838.476.637 TL artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmesi için Genel Kurula sunulmasının belirlendiği açıklandı. Genel Kurul tarafından yapılacak onay sonrasında şirket, bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ye başvurusunu tamamlayacak.