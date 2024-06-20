İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

"ENFLASYONUN DÜŞÜK KALACAĞINDAN EMİN OLMAMIZ GEREKİYOR"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, tutanaklarla birlikte yayınlanan yorumlarında enflasyonun yüzde 2'ye düşmesinin "iyi haber" olduğunu belirterek, "Enflasyonun düşük kalacağından emin olmamız gerekiyor ve bu nedenle faiz oranlarını şimdilik yüzde 5,25'te tutmaya karar verdik" dedi.

İngiltere'de Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 2 olarak kaydedildi. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2,3 olmuştu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 2'ye gerileyeceği yönündeydi. Mayıs ayındaki yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana en düşük yıllık enflasyon oldu.

Aylık olarak bakıldığında da pozitif bir tablo görüldü. Verilere göre Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık fiyat artışlarının yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Aynı dönemde çekirdek enflasyon yüzde 3,5'e gerileyerek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Nisan ayında ülkede çekirdek enflasyon yüzde 3,9 olarak kaydedilmişti.