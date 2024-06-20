Brezilya Merkez Bankası faiz indirimine ara verdi

ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE BELİRLENECEK

BCB'nin Para Politikası Komitesi COPOM, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını %10,50 olarak bıraktı. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Politika yapıcılar borçlanma maliyetlerini 2023 yılı Ağustos ayından bu yana 325 baz puan düşürmüş oldular. BCB'nin COPOM olarak bilinen Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, enflasyonun ve beklentilerinin hedefe doğru aşağı çekilmesi için "para politikasının daraltıcı olmaya devam etmesi gerektiğini" belirtildi.

Açıklamada, "Faiz oranındaki gelecekteki olası değişiklikler, enflasyon hedefine ulaşma konusundaki kesin kararlılığa göre belirlenecek." denildi.

Mayıs ayındaki faiz oranlarına ilişkin bölünmüş COPOM üyelerinin, bu toplantıda oybirliği ile karar alması, BCB'nin enflasyonla mücadelesine şüpheyle yaklaşan birçok yatırımcıyı rahatlatacak.

BCB'nin son haftalık anketine göre, ekonomistler Selic için 2024 yılı sonuna ilişkin tahminini %10,25'ten %10,50'ye, 2025 yılı sonu tahminini ise %9,25'ten %9,50'ye çıkardı.

Brezilya'da en son açıklanan Mayıs ayı rakamları enflasyonun %3,93 seviyesinde olduğunu gösterdi. BCB anketine göre, enflasyon için tahmin bu yıl %3,90'dan %3,96'ya, 2025 için %3,78'den %3,80'e çıktı.