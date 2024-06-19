Şili Merkez Bankası faiz indirim sürecine devam etti

Şili Merkez Bankası (BCC), tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %6,00'dan %5,75'e çekildi. Piyasalarda da beklenti faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Banka, bu yılın ilk toplantısında 100 baz puan, ikinci toplantısında 75 baz puan ve üçüncü toplantısında 50 baz puan indirime gitmişti. Böylece faiz indirim döngüsünün başlamasından bu yana indirim 550 baz puana ulaştı.

ENFLASYONU +-%3 OLARAK HEDEFLİYOR

Para Politikası Kurulu'nun dört üyesi 25 baz puan indirim yönünde oy kullanırken, bir üye 50 baz puan indirilmesi yönünde görüş belirtti.

Dünyanın en büyük bakır üreticisinde yıllık enflasyon 2022'de zirve yaptıktan sonra 2023 sonunda %3,9'a kadar düştü; Ancak Mayıs ayında %4,1'e doğru yeniden hafif yukarı ivmelendi. Şili Merkez Bankası enflasyonu +-%3 olarak hedefliyor.

Kurul, enflasyonun iki yıllık ufukta %3 olmasını sağlayacak şekilde para politikasını esnek bir şekilde yürütme konusundaki kararlılığını yineledi.