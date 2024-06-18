Fitch Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Fitch, 2025 yılı için beklentisini %3,1'den %3,0'e revize ederken, 2026 yılı beklentisini %3,2 olarak açıkladı. Enflasyon için de beklentisini açıklayan Kurum, bu yıl sonu için %43, gelecek iki yıl sonu için sırasıyla %23 ve %18 öngörüsünde bulundu.

Fitch'in küresel büyüme tahminleri, Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güvenin artması, Çin'in ihracat sektörünün canlanması ve Çin dışındaki gelişmekte olan piyasalardaki iç talebin daha güçlü bir ivme göstermesi nedeniyle yukarı yönlü revize edildi.