Tesla hissedarların onayını aldı

Tesla hissedarları, CEO Elon Musk'ın bu yılın başlarında bir Delaware yargıcı tarafından iptal edilen 56 milyar dolarlık rekor ödeme paketini geri vermek için oy kullandı.

Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısında oy toplamları hemen açıklanmadı, ancak şirket, Musk'ın ilk olarak altı yıl önce yönetim kurulu ve hissedarlar tarafından onaylanan tazminat planına oy verdiklerini söyledi.

Olumlu oy Musk'ın yakın zamanda hisse senedi tazminatının tamamını alacağı anlamına gelmiyor.

Paketin Delaware Chancery Mahkemesi ve Yüksek Mahkemesi'nde aylarca takılı kalması muhtemel.

Yargıç Kathaleen St. Jude McCormick Ocak ayında bir hissedarın açtığı davada, Musk'ın 2018 yılında paketi onaylayan Tesla yönetim kurulunu esasen kontrol ettiğine ve aynı yıl paketi onaylayan hissedarları tam olarak bilgilendirmediğine karar verdi.