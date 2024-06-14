Tarım ÜFE mayısta azaldı

HAYVANSAL ÜRÜNLER ARTIŞ GÖSTERDİ

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,18, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,43 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,4 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 6,67 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,98, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,98 yükseliş görüldü.