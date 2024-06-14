Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 12 aylık enflasyon beklentisi geçen yılın Haziran ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Sosyal medya hesabı üzerinden anket sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon beklentilerinin hedeflerine yaklaştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentileri düşmeye ve hedeflerimize yaklaşmaya devam ediyor. Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımızı uygulamayı sürdüreceğiz. 2025 yılında yüzde 20'nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz. Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."