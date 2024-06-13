Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisan sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 2,3 artışla 180,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,1 artışla 74 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 azalarak 60,6 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 22,6 artarak 15,5 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 azalarak 19,3 milyar dolara düşerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 1,2 yükselişle 21 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 21 artışla 18,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,5 azalarak 54 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.