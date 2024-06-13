BOJ’dan 2 faiz artırımı bekleniyor

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinde Pimco, BOJ'un bu yıl faiz oranlarını iki kez daha artırmasını bekliyor.

Pimco'nun Japonya ve Asya-Pasifik portföy yönetimi eş başkanı Tomoya Masanao BOJ'un politika faizini Temmuz ya da Eylül ayında %0,25'e çıkarmasını beklediklerini ifade etti.

Masanao, Aralık ya da önümüzdeki Ocak ayında da faizin %0,5'e ve 2025 yılında %1'e yükseltileceğini öngörrürken, 5 yıllık JGB getirisinin 2024 sonunda %0,9 ve 10 yıllık JGB getirisinin %1,25 civarında olmasını beklediklerini vurguladı.

Masanao, "Yatırımcıların Japon tahvil piyasasına geri dönmeleri için iyi bir fırsat olacak. Bunun çok önemli bir piyasa haline geleceğine şüphe yok" dedi