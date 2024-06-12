IMF’den Çin için ’Arjantin’ beklentisi

KESİN BİR TAAHHÜT İÇERİYOR

Anlaşma hakkında bilgi sahibi olan ve kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, Arjantinli yetkililer ve IMF uzmanları arasında geçen ay ülkenin programının son gözden geçirmesi konusunda varılan anlaşma, Pekin ve Buenos Aires arasındaki mevcut 18 milyar dolarlık takas hattından çekilen borcun yeniden finanse edilmesi veya çevrilmesi konusunda kesin bir taahhüt içeriyor.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo Salı günü yaptığı açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun Perşembe günü anlaşmayı oylayacağını söyledi. IMF, oylamanın ardından personel düzeyindeki anlaşmayı yayınlayacak.

Caputo Nisan ayında Arjantin'in yeni fonlar içerebilecek yeni bir IMF finansman programı için görüşmelere başladığını söyledi ve Milei'nin para ve döviz planlarının tartışmanın bir parçası olduğunu ekledi.