Fransız Bakan’dan kritik ’borç’ uyarısı

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ay sonunda yapılması planlanan parlamento seçimlerini aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in kazanması ve ekonomik programını uygulaması halinde Fransa'nın bir borç krizine sürükleneceği uyarısında bulundu.

Le Maire, Kuzey Fransa'daki eski seçim bölgesinde düzenlenen bir toplantıda Le Pen'in Ulusal Ralli partisinin geçmişte desteklediği satış vergilerinin azaltılması ve emeklilik yaşının düşürülmesi gibi politikaların yüz milyarlarca euroya mal olacağını söyledi.