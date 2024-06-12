Ekonomistler BoE için tarih verdi

TAHMİNLER AĞUSTOS AYINA TAŞINDI

Ankete katılan 65 ekonomistten sadece ikisi BoE'nin faiz indirimi için Ağustos yerine Eylül ayına kadar beklemesini bekliyordu. Ancak hem son ankete hem de geçen ayki ankete katılan ve daha önce 20 Haziran'da faiz indirimine gidileceğini tahmin eden 24 ekonomistin tamamı tahminlerini Ağustos ayına taşıdı.

Finansal piyasalar bu yıl Eylül ayında sadece bir BoE faiz indirimi fiyatlıyor. KPMG'nin İngiltere baş ekonomisti Yael Selfin, "İşgücü piyasasında bazı geçici soğuma işaretleri görsek de, hizmet sektörü enflasyonu ısrarla yüksek kalmaya devam ediyor ve PPK'nın ilk faiz indirimine başlamadan önce bir sonraki tahmin setine ve birkaç veri noktasına kadar beklemek istemesi muhtemel" dedi.