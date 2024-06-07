Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

TÜKETİCİ ENFLASYONU BANKANIN HEDEFLERİNİN ÜZERİNDE

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das yaptığı açıklamada, RBI'nın enflasyonun hedefle uyumlu olmasını sağlamak istediğini belirtti.

Banka en son Şubat 2023'te politika faizini %6,50'ye yükseltmişti. Yıllık tüketici enflasyonu Mart ayındaki %4,85 seviyesinden Nisan ayında hafif bir düşüşle %4,83'e geriledi; Ancak bu seviye bile Banka'nın hedefinin oldukça üzerindeydi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. RBI, 2025 yılı için beklentisini %7,0'den %7,2'ye yükseltti.