Fed faiz indirimi için gözler istihdam verisinde

'İŞSİZLİK ORANININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR'

Citigroup ABD baş ekonomisti Andrew Hollenhorst, Citigroup'un bu yılki dört faiz indiriminden ilki olan Temmuz ayı faiz indirimi tahmininin "Cuma günü de dahil olmak üzere daha yumuşak işgücü piyasası verilerine bağlı olduğunu" söyledi. Hollenhorst'un ekibi, tarım dışı istihdamın 140.000 artmasını ve işsizlik oranının %3,9'dan %4'e yükselmesini bekliyor.

JPMorgan baş ABD ekonomisti Michael Feroli ve meslektaşları, 15 Mayıs tarihli bir notta, JPMorgan ekonomistlerinin, Fed'in tercih ettiğinden hala yüksek olsa da en azından doğru yönde hareket eden Nisan ayı enflasyon verilerine dayanarak Temmuz ayında faiz indirimi çağrısını koruduklarını söylediler.

"Ancak bunun gerçekleşmesi için muhtemelen işgücü piyasası faaliyetlerinde biraz daha soğuma görmemiz gerekiyor" dediler. JPMorgan Mayıs ayında istihdamın 150,000 arttığını tahmin ediyor.

Nisan ayında 175.000 olan tarım dışı istihdam artışının Mayıs ayında 185-190 bin olduğu tahmin ediliyor.