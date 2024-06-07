ECB’de gözler Eylül toplantısına çevrildi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) peş peşe faiz indirimlerine gitmesi beklenmiyor. Dün yapılan Yönetim Konseyi toplantısı sonrası Reuters'e bilgi veren kaynaklara göre, Konsey üyeleri beklenenden daha güçlü gelen ekonomik verilerin ardından Temmuz ayında yeni bir faiz indirimine gitme olasılığını düşük görüyorlar. Kaynaklara göre, Yönetim Konseyi faiz indirimi için Eylül ayındaki toplantıya odaklandı.

Kaynaklar, Frankfurt'ta bir araya gelen politika yapıcıların, enflasyonun önündeki yolun inişli çıkışlı ve belirsiz olması nedeniyle 18 Temmuz'daki bir sonraki toplantıları hakkında kamuoyuna herhangi bir yönlendirme yapmama konusunda anlaştıklarını söyledi.