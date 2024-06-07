Apara Gündem ECB üyesi: Bundan sonraki adımlarda veri odaklı olunacak
Giriş Tarihi: 7.6.2024 12:34

ECB üyesi: Bundan sonraki adımlarda veri odaklı olunacak

ECB üyesi: Bundan sonraki adımlarda veri odaklı olunacak

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Holzmann, "ECB bundan sonraki adımlarda veri odaklı olacak" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann, Konsey'de faiz indirimine karşı çıkan tek üye olduğunu doğruladı ve ECB'nin bundan sonraki adımlarının veri odaklı olmasını umduğunu söyledi.

Holzmann düzenlediği basın toplantısında piyasaların bu hamleyi "şahin bir indirim" olarak yorumladığını söyledi.

Holzmann, meslektaşlarının bu ay bir faiz indirimi sinyali vermekte çok ileri gidip gitmedikleri ve bu tür sinyallerin değişmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, bunun şahin bir indirim olarak görülmesinin ECB'nin gelecekte daha temkinli hareket edeceğini gösterdiğini savundu.

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ECB üyesi: Bundan sonraki adımlarda veri odaklı olunacak
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