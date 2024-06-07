Airbus’ın uçak teslimat sayısı düştü

Airbus, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %16 düşüşle 53 uçak teslim ettiğini ve 1 Ocak'tan bu yana teslim edilen uçak sayısının 256'ya ulaştığını bildirdi.

Airbus 2024 yılının tamamında 800 teslimat hedefliyor.

Jefferies analisti Chloe Lemarie, yayınlanan 53 teslimat rakamını bir "gerileme" olarak nitelendirdi.

Lemarie , Mayıs ayının Airbus'ın sekiz dar gövde montaj hattından ikisine sahip olduğu Fransa'da hafta içi tatil günlerinin çokluğundan etkilendiğini ve Airbus'ın bu çeyrekte istikrarlı teslimatlara ulaşmak için "önemli bir telafi" gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Airbus bu yıl şimdiye kadar net toplam 237 uçak sattı.