Putin: Ukrayna, Türkiye’ye uzanan doğal gaz hattının kompresör istasyonuna saldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna birliklerinin birkaç gün önce bir insansız hava aracıyla Rusya'dan Türkiye'ye uzanan doğalgaz boru hattının bir kompresör istasyonuna saldırı girişiminde bulunduğunu, ancak insansız hava aracının elektronik harp teçhizatıyla bastırıldığını söyledi.

Putin, "Kısa bir süre önce, bilmiyorum yedi gün, muhtemelen on gün önce, Ukraynalı insansız hava araçları Karadeniz kıyısında bulunan ve Türkiye'ye gaz tedarik edilen bir gaz kompresör istasyonuna saldırı girişiminde bulundu.Bu bir şaka değil ve herhangi bir şekilde abartı da değil. Sadece iki insansız hava aracı Rus ordusunun elektronik savaş sistemi güçleri tarafından bastırıldı, Karadeniz kıyısındaki bu gaz pompalama istasyonunun yakınına düştüler" dedi.

Putin, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını koruyan gemilerin de düzenli olarak saldırıya uğradığını kaydetti.

"TÜRKİYE'DE BİR DOĞAL GAZ MERKEZİ KURMA PROJESİNİ HALA DEĞERLENDİRİYORUZ"

Türkiye'de bir doğal gaz dağıtım merkezi kurma projesinin hala değerlendirmekte olduklarını söyleyen Putin, "Türkiye'de kurulacak doğal gaz dağıtım merkezi, Avrupa da dahil olmak üzere doğal gaz ticareti için bir ticaret platformu olacak" dedi.

Putin ayrıca, Karadeniz'deki doğal gaz boru hatlarını Ukrayna saldırılarına karşı savunmaları gerektiğini, boru hatlarını koruyan gemilerin sürekli olarak Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği dronların saldırıları ile karşı karşıya olduklarını da ifade etti.