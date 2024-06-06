Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Brent petroldeki gerilemeden sonra akaryakıt fiyatları da geriliyor. 77 dolara gerileyen BRENT, benzin ve mazot fiyatı tarafına da indirim olarak yansıyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 1,25 TL; motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,21 TL indirim bekleniyor. İndirim sonrası benzin fiyatı İstanbul'da 40,16 TL, Ankara'da 41,11 TL, İzmir'de 41,36 TL olacak. Motorin fiyatları (Mazot fiyatı) ise İstanbul'da 39,18 TL, Ankara'da 40,16 TL, İzmir'de 40,46 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

BENZİN FİYATI

İstanbul: 41,41 TL

Ankara: 42,36 TL

İzmir: 42,61 TL

MAZOT FİYATI

İstanbul: 40,39 TL

Ankara: 41,37 TL

İzmir: 41,67 TL