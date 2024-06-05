ABD Rus varlıklarının süresiz olarak dondurulmasını istiyor

Financial Times'ın elde ettiği bir tartışma belgesine göre ABD, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımları süresiz olarak uzatması halinde, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek karlarla geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi vermeye hazır.

Washington, ABD'nin geri ödemeler konusunda zor durumda kalmaması için AB'nin, oybirliğiyle yenilenmediği takdirde her altı ayda bir sona erecek olan Rus devlet varlıklarına yönelik yaptırımları savaşın sonuna kadar uygulayacağına dair garanti istiyor.