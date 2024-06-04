ECB’nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor

Vanguard Europe'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın üç ayda bir faiz indirimine gitmesi muhtemel, ancak ilk çeyrekteki ücret ve GSYH artışıyla birlikte hizmet enflasyonunun daha yüksek olması, ECB'nin faizleri daha yavaş bir hızda indirmesi riskini artırıyor.