Apara Gündem ECB'nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor
Giriş Tarihi: 4.6.2024 12:39 Son Güncelleme: 4.6.2024 12:40

ECB'nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor

ECB’nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor

Vanguard Europe'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri daha yavaş hızda indirme riski artıyor.

Vanguard Europe'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın üç ayda bir faiz indirimine gitmesi muhtemel, ancak ilk çeyrekteki ücret ve GSYH artışıyla birlikte hizmet enflasyonunun daha yüksek olması, ECB'nin faizleri daha yavaş bir hızda indirmesi riskini artırıyor.

"ENFLASYON SON AYLARDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ"

Vanguard Europe kıdemli ekonomisti Shaan Raithatha, yüksek frekanslı göstergelerin ücret artışının önümüzdeki aylarda anlamlı bir şekilde yavaşlayacağına işaret ettiğini, enflasyonun ise son aylarda önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Raithatha bu hafta 25 baz puanlık bir indirim beklerken, bundan sonraki gevşeme hızının daha az kesin olduğunu belirtiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB'nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz