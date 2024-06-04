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Giriş Tarihi: 4.6.2024 11:55 Son Güncelleme: 4.6.2024 11:55

BoE faiz indirimi için tarih verildi

BoE faiz indirimi için tarih verildi

Shore Capital analisti Clive Black, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimi için seçim sonrasını bekleyebileceğini açıkladı.

Shore Capital analisti Clive Black, Birleşik Krallık tüketicilerinin ceplerinde giderek daha fazla nakit para olduğunu ve bunun da İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlamasına neden olabileceğini, ancak bunun Temmuz ayındaki genel seçimlerden sonraya kalabileceğini yazıyor.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu-KPMG raporuna göre perakende satışlar Mayıs ayında yıllık bazda mütevazı bir artış gösterdi.

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Black yayınladığı yatırımcı notunda, gıda satışlarının genel büyümeyi desteklediğini, bunun da market fiyatlarının daha az arttığını ve müşterilerin harcama gücünün arttığını gösterdiğini yazdı.

Gerçek yaşam standartlarının iyileşmeye devam etmesi gerektiğini de ekleyen Black'e göre bu durum faiz indirimlerinin önünü açıyor, ancak Banka Temmuz başında yeni hükümetin seçilmesini beklemek isteyebilir ve ilk faiz indiriminin Ağustos ya da Eylül ayında yapılabileceğine işaret ediyor.

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BoE faiz indirimi için tarih verildi
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