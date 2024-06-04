BoE faiz indirimi için tarih verildi

'AĞUSTOS VE EYLÜL AYI İŞARET EDİLDİ'

Black yayınladığı yatırımcı notunda, gıda satışlarının genel büyümeyi desteklediğini, bunun da market fiyatlarının daha az arttığını ve müşterilerin harcama gücünün arttığını gösterdiğini yazdı.

Gerçek yaşam standartlarının iyileşmeye devam etmesi gerektiğini de ekleyen Black'e göre bu durum faiz indirimlerinin önünü açıyor, ancak Banka Temmuz başında yeni hükümetin seçilmesini beklemek isteyebilir ve ilk faiz indiriminin Ağustos ya da Eylül ayında yapılabileceğine işaret ediyor.