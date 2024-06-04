ABD yaptırımları Rusya’nın ticaretine darbe vuruyor

Rusya Merkez Bankası'na göre Rusya'nın toplam ithalatı Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %10 düştü. Rusya'nın savaş zamanı tedariki için büyük ölçüde güvendiği Çin'den yapılan ithalat Mart ayından bu yana düştü.

Çin gümrük ajansına göre, Çin'in Rusya'ya ihracatı dolar bazında yıllık %14 daraldı. Bu düşüş Mart ayındaki %16'lık düşüşün ardından gerçekleşti ve Haziran 2022'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş oldu. Kategorilerine göre, çelik, alüminyum ve elektronik ihracatı etkilenenler arasında yer aldı.