Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli

"DAHA FAZLA KANIT ELDE ETMEK İÇİN ZAMAN LÜKSÜ"

Kashkari, "Şu anda en iyi tahminim, bizi öyle ya da böyle, enflasyonun gerçekten düşmekte olduğuna ikna edecek çok daha fazla veri elde edene kadar oranları uzun bir süre burada bırakacağımızdır" diye konuştu

ABD ekonomisinin gücünün, 2023'ün ikinci yarısında enflasyondaki keskin düşüşün artık tamamen durup durmadığına karar vermeden önce ABD'li faiz belirleyicilerine "daha fazla kanıt elde etmek için zaman lüksü" sağladığını da sözlerine ekledi.

Minneapolis Fed Başkanı bu yıl FOMC'de oy kullanmayacak olsa da, müzakereler sırasında tüm komite üyelerinin görüşleri dikkate alınıyor. Eski Hazine yetkilisinin açıklamaları onu komitenin daha şahin üyelerinden biri haline getirdi.

Bununla birlikte, bu yılın başlarında bir dizi zayıf enflasyon verisinin ardından, ABD'de faiz oranlarını belirleyenlerin çoğu, fiyat baskılarının yeniden canlanmasıyla kredibilitelerinin sarsılmasını görmektense, faiz oranlarını daha da uzun süre yüksek tutmayı ve daha düşük büyüme riskini almayı tercih edecektir.

Kashkari, "Enflasyon beklentilerinin çıpalanması, Amerika'nın 40 yıldır sahip olduğu ekonomik refahın büyük bir kısmının temelini oluşturmuştur. Bunu riske atma konusunda çok dikkatli olurum" dedi.