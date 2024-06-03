Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.
Sosyal medya hesabı üzerinde enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en kötüsünün geride kaldığını vurgulayarak, kalıcı düşüşün haziran ayında başlayacağını açıkladı.
"ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ HAZİRANDA BAŞLAYACAK"
Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."
En kötüsü geride kaldı!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 3, 2024
Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz.
Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon… pic.twitter.com/oA2OPrMr87