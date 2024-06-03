Bakan Şimşek: Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği döneme giriyoruz

Mayısta 24,1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. Resmi sosyal medya hesabından rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış dengedeki iyileşmenin devam ettiğini belirterek, ihracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesinin yıllık 6 milyar dolar iyileştiğini bildirdi.

Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşmenin öngörüler doğrultusunda devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır. Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz." açıklamasında bulundu.