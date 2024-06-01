IMF iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini derinleştiriyor

Dünya Bankası ile IMF'den yapılan ortak açıklamada, işbirliğinin politika reformları ve iklim yatırımlarına yönelik bütünleşik yaklaşım yoluyla ülkelerin iklim stratejilerine kritik destek sağlayacağı, iki kurumun kendi yetkileri dahilinde, ülke odaklı reform programlarını geliştirmek için analiz, teknik yardım, finansman ve politika uzmanlıklarını kullanacağı kaydedildi.

Bu çerçevede üç temel ilkenin dikkate alınacağına işaret edilen açıklamada, ilk olarak ülkeler, Dünya Bankası ve IMF'nin her ülkenin iklim zorluklarını ve bunları ele almak için gereken öncelikli politika reformlarını belirlemek için yakın bir şekilde birlikte çalışacağı aktarıldı.

Kurumların, ülkelerin reformları teknik yardım ve finansman yoluyla uygulamalarına yardımcı olmak için diğer çok taraflı kalkınma bankaları ile de çalışacağı belirtilerek, üçüncü olarak IMF ve Dünya Bankasının talep halinde özel sektör de dahil olmak üzere ek iklim finansmanını harekete geçirmek üzere tasarlanmış platformların kurulmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

İki kurum arasındaki gelişmiş işbirliğinin, ülke odaklı ortaklıkları teşvik edeceği, politika değişikliklerini harekete geçireceği ve ülkelerin iklim ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımları artıracağı vurgulanan açıklamada, ayrıca kurumların iklim eylemine ayırdığı artan kaynakların optimize edileceği ve kalkınma ortaklarıyla özel sektörden ek kaynaklar toplanacağı bildirildi.