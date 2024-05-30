Toyota’nın üretim ve satışları geriledi

Çin'deki yoğun fiyat rekabeti, Japonya'da bazı modellerin üretiminin durdurulması ve küçük otomobil birimindeki bir güvenlik testi skandalının ardından yaşanan düşüş Nisan ayında üretim ve satışların gerilemesinde etkili oldu.

Çin'de %27'lik ve Japonya'daki %14'lük satış gerilemesinin ABD ve Avrupa'daki çift haneli büyümeyi dengelemesiyle küresel satışlar Nisan ayında %0,5 düştü.

Toyota'nın Japonya satışları, Tsutsumi fabrikasında Prius modelinin üretiminin kalite kontrolleri için geçici olarak durdurulması ve Toyota Auto Body fabrikasında Noah ve Voxy minivanları üreten bir hatta üretimin kısmen durdurulması nedeniyle darbe aldı. Ayrıca küçük otomobil üreticisi Daihatsu'daki skandalın etkisiyle de karşı karşıya kaldı.

Toyota, Çin, Japonya, Tayland ve Meksika gibi pazarlardaki zayıf üretimin ABD ve Hindistan'daki yüksek üretimden daha ağır basması nedeniyle küresel üretimde %4,0'lık bir düşüş bildirdi.