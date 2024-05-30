Papara Pakistan merkezli SadaPay’i satın aldı

20 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Papara, Pakistan merkezli elektronik para kuruluşu SadaPay'in yüzde yüz hissesini satın aldı. 2023 yılında İspanyol Rebellion'ı satın alan Papara, global büyüme planları kapsamında Avrupa'nın ardından Güney Asya'yı da teknolojisini ve bilgi birikimini götürdüğü coğrafyalar arasına ekledi.

Brandon Timinsky tarafından 2019 yılında kurulan, rekor sürede 1 milyon kullanıcıya ve yıllık 1,5 milyar dolar ödeme hacmine ulaşan SadaPay, dünyanın en hızlı büyüyen elektronik para kuruluşları arasında yer alıyor. Mastercard iş birliğiyle Orta Doğu ve Asya (MEA) bölgesindeki ilk numarasız banka kartını kullanıma sunan SadaPay, Pakistan'da finansal dönüşümün öncüsü konumunda. SadaPay, kuruluşundan bu yana, Recharge Capital ve Kingsway Capital liderliğindeki iki turda 20 milyon dolar yatırım aldı.

"GÜÇLÜ TEKNOLOJİMİZİ, BİLGİ BİRİKİMİMİZİ VE KULLANICI ODAKLI KÜLTÜRÜMÜZÜ 1 MİLYAR NÜFUSLU BİR COĞRAFYAYA TAŞIYORUZ"

Papara'nın hem dikey hem de yatay büyümesinin hızla devam ettiğini belirten Papara CEO'su Emre Kenci, "Son yıllarda ülkede gerçekleşen en önemli fintech yatırımı olan bu satın alma ile SadaPay'in yenilikçi ve cesur atılımlarını, Papara'nın güçlü teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla güçlendirerek SadaPay'in bölgenin en önemli fintech oyuncusu haline gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Şirketin SadaPay markası ile çalışmalarına devam edeceğini belirten ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emre Kenci, "Nüfus artışının, Pakistan ekonomisinin büyümesine pozitif etki edeceği, bunun da ülkeyi gelecek 50 yılda dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacağı öngörülüyor" dedi. Kenci, Papara'nın; istikrarsızlığı istikrara, kayıpları kazanca, engelleri avantaja, değişkenliği dayanıklılığa, verimsiz yatırımları ise karlı büyümeye dönüştürme vizyonuyla ilerlediğini vurguladı.

Satın almaya ilişkin görüşlerini paylaşan SadaPay Kurucusu ve CEO'su Brandon Timinsky, "Papara'nın sektördeki uzmanlığından, ileri teknoloji alt yapısından ve ürün çeşitliliğinden yararlanacağımız için son derecede şanslıyız. SadaPay'in güçlü markası, olağanüstü ekibi ve yerel temelleri ile birleştiğinde bu satın almanın, kullanıcılarımıza değer sunma hızımızı önemli ölçüde artıracağına ve Pakistan'ın çeyrek milyarlık nüfusuna değer yaratacağına inanıyoruz" dedi.

240 milyon kişilik nüfusu ile dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Pakistan, finansal teknolojiler açısından önemli bir potansiyele sahip. Yüzde 70'i 35 yaş altı genç nüfustan oluşan ülkede, fintech sektörü ve teknolojiye yapılan yatırımlar her geçen gün artarken 2023 yılında internet kullanıcıları yüzde 15,5 mobil bankacılık kullanıcıları ise yüzde 30,2 artışla büyümeye devam etti. 2025 yılında akıllı telefon kullanıcılarının 179 milyona ulaşması öngörülüyor.