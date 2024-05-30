Küresel ekonominin yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor

EIU yayınladığı "Global Görünüm" raporunda, daha önce yüzde 2,4 olan küresel reel GSYH büyümesinin 2024'te %2,5 olacağını tahmin ettilkerini bildirdi. Bu, büyümenin 2023'e kıyasla yavaşlamak yerine değişmeyeceği anlamına geliyor ve yüksek faiz oranları ve jeopolitik riskler karşısında büyümenin şaşırtıcı derecede dirençli olduğunu kanıtlıyor.

EIU Küresel Görünüm raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:

• Küresel büyümedeki değişim, ABD'nin 2024 büyümesinin bir kez daha yukarı yönlü revize edilerek %2,2'ye (önceki %2'den) yükseltilmesini, bazı Avrupa ekonomilerinin yukarı yönlü revize edilerek Euro Bölgesi büyümesinin %1'e (%0,8'den) yükseltilmesini ve Brezilya'nın yukarı yönlü revize edilerek %2,1'e (%1,8'den) yükseltilmesini yansıtmaktadır.

• Gelecekteki para politikası gevşeme beklentilerimizi azalttık ve hem Federal Rezerv'in (ABD merkez bankası) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın 2024-25'teki gevşeme döngülerinden 25 baz puanlık bir indirimi çıkardık. Buna karşılık, İngiltere Merkez Bankası'nın daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir indirim yapmasını ve faiz oranını 2025 sonuna kadar %3,5'e düşürmesini bekliyoruz (daha önce %4,25 idi).

• ABD doları efektif döviz kurunun 2024 yılında üst üste üçüncü kez değer kazanacağını tahmin ediyoruz - daha önce hafif bir değer kaybı bekliyorduk. Bu, yenin değerinde daha önce tahmin edilenden daha güçlü bir değer kaybını ve artık avronun değer kazanmasını öngörmediğimizi yansıtmaktadır.