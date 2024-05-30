Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma projelerinin hacmi 96 milyar doları aştı

Tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki safha hâlinde, toplam 11 bin askerî personelin katılımıyla 25 Nisan'dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye ekledi.

EFES-2024 Tatbikatı'nda hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tatbikatımız, barışı destekleme harekâtına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Tatbikatın, birleşik ve müşterek harekâtın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.