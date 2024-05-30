Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,4 trilyon lira oldu

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 666,1 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 24 Mayıs itibarıyla 17 milyar 809 milyon lira yükselişle 1 trilyon 666 milyar 147 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 446 milyar 104 milyon lirası konut, 90 milyar 279 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 129 milyar 763 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 153 milyon lira artarak 1 trilyon 640 milyar 955 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 409 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 541 milyar 996 milyon lirasını taksitli, 867 milyar 550 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.