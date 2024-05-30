Bakan Ersoy: Türk turizmi gastronomi ile büyüyecek

"TÜRKİYE'NİN ZENGİN BİR GASTRONOMİ GEÇMİŞİ VAR"

Bakan Ersoy, turizm hareketlerinde gastronominin belirleyiciliğinin arttığını vurgulayarak, "Bir ülkeye yapılacak seyahatte o ülkenin mutfak kültürünün, yaratıcı mutfak sanatının ne denli etkili olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Türkiye olarak bizim de çok zengin bir gastronomi geçmişimiz var ama bu zenginliğin uluslararası prestije sahip kurumlarca tescil edilmesi, apayrı bir önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu hedef doğrultusunda 6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamladıklarının altını çizen Ersoy, 2022'de İstanbul'un, ardından da İzmir ve Bodrum'un Michelin Rehberi'ne girmesine öncülük ettiklerini aktardı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri sayesinde İstanbul, İzmir ve Bodrum gibi destinasyonların birer "Gastrocity" olarak öne çıktığının altını çizen Ersoy, "Ülkemizin turizm geliri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolar oldu. Toplam gelir içerisindeki yeme-içme harcaması ise yüzde 19 oranında artış gösterdi. Bu açıdan ülkemizin mutfak kültürü, gastronomi turizmi açısından bizlere büyük bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı doğru bir şekilde kullanmak için zengin yeme-içme kültürünün dünyaya tanıtılması noktasında birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mehmet Ersoy, Türk mutfağının hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfak olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Hiçbir şey gereksiz yere harcanmaz. Türk mutfağı kırsaldan saraya uzanan, ilk başlangıç noktasındaki yaratıcılığını hiçbir zaman kaybetmeden, yeni dokunuşlarla zenginleşen çok kültürlü yapıyla toplumun etnik yapısını da aynı potada birleştiren hoşgörülü bir sentez mutfağıdır. Bu farklılığın ve zenginliğin dünyaya doğru şekilde aktarılması adına, 10 yıldan beri New York'tan Dubai'ye Türkiye'nin gastronomi zenginliğini tanıtan Gastroshow'un gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Sektör paydaşlarının bir araya gelerek tecrübe aktarımında bulunması ve iş birliğini teşvik etmesinin yanında yeni fikirlerin gelişmesine zemin hazırlayan Gastroshow'un gastronominin 10. sanat olarak kabul edilmesi için de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Ersoy, "Turkuvaz Medya grubu himayesinde UNESCO nezdinde yürütülen bu çalışmalar nedeniyle sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.