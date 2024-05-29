Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler

Goldman Sachs'a göre son veriler ekonomistlerin Fed'in faiz indirimine ilişkin tahminlerini Temmuz ayından Eylül ayına çekmelerine neden oldu. Bir sonraki Fed toplantısı Haziran'da, ardından Temmuz ve Eylül'de yapılacak.

CME'ye göre faiz oranı vadeli işlemleri, merkez bankasının faiz oranlarını Eylül ayına kadar %50, Kasım ayına kadar ise %61 oranında düşüreceğine işaret ediyor.

Goldman ekonomistleri, "Geçen hafta Fed yetkililerinden gelen yorumlar, Temmuz ayında yapılacak bir kesintinin sadece daha iyi enflasyon rakamları değil, aynı zamanda faaliyet veya işgücü piyasası verilerinde anlamlı yumuşama işaretleri gerektireceğini gösteriyordu. Daha güçlü satın alma müdürü raporları ve daha düşük işsizlik başvurularından sonra, bu en olası sonuç gibi görünmüyor" dedi.