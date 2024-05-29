Fitch’ten yerel yönetim beklentisi

"YEREL YÖNETİMLERDEN YATIRIMLARINI ORTA VADEDE AZALTMASINI BEKLİYORUZ"

Fitch bugün yayınladığı raporda şu değerlendirmeleri yaptı:

Nisan 2024'te %69,8 olan yüksek enflasyon (2023: %64,8), lirada beklenen değer kaybı ve Ocak 2024'te asgari ücrette yapılacak artışla birlikte Türkiye'deki LRG'lerin faaliyet harcamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Fitch, daha sıkı para politikası nedeniyle enflasyonun 2Y24'te yavaşlamasını ve yıl sonunda %40'a ulaşmasını bekliyor. Enflasyonun olumsuz etkilerinin, LRG'lerin faaliyet gelirlerinin sırasıyla yaklaşık %65 ve %17'sini oluşturan artan vergi gelirleri ve merkezi hükümetten yapılan transferlerle kısmen dengelenmesini ve faaliyet dengesinin 2023'teki %39'dan daha düşük olsa da 2027'ye kadar ortalama %29 olmasını bekliyoruz.

Yerel seçimler öncesinde büyükşehir belediyelerinin planlanan yatırımlarını orta vadede azaltmasını bekliyoruz ve bu durum harcama oynaklığını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, yüksek yurt içi faiz oranları ve kısa lira vadeleri, yeni borçlanma maliyetinin 2023'te %25'ten 2024'te %50'nin üzerine çıkarak iki katına çıkması nedeniyle, altyapı yatırımlarını kısmen finanse etmek için borçlanma ihtiyaçlarını daha da zorlaştıracaktır.

Beklenen TL değer kaybı (2024 sonu itibariyle USD/TRY 38,00) LRG'lerin borçlarını olumsuz etkileyecektir, zira borçlanmalarının ortalama %60'ından fazlası hedge edilmemiş döviz cinsindendir. Bununla birlikte, 2023-2027 yılları için reyting senaryomuza göre, tahmin edilen dirençli işletme performansı ile desteklenen gelecekteki döviz kuru değer kaybına dayanmak için yeterli boşluk payı olmasını ve bunun da reytingleri sabit tutmasını bekliyoruz."