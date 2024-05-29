Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi

'ÇOĞUNLUK ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİ YÖNÜNDE'

Yine de, ankete katılanların üçte ikisinden fazlası, 82 kişiden 55'i, ECB Yönetim Konseyi'nin (GC) bu yıl Eylül ve Aralık aylarında iki kez daha kesintiye gitmesini bekliyor. Bu oran Nisan ayındaki ankette yarının biraz üzerindeydi.

Çoğunluğun 2024 yılında üç kez faiz indirimine gidilmesi yönündeki görüşü, bazı ekonomistlerin bu yıl için 100 baz puan ya da daha fazla olan faiz indirimi beklentilerini azaltmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Mevduat faizini 2024 sonunda %3,00 veya daha düşük görenlerin oranı artık sadece %22.