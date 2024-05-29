ECB üyesi Knot: ECB üç aylık toplantılara odaklanacak

"FAİZ ORANI KARARLARIMIZ İÇİN KİLİT TOPLANTILAR OLACAK"

ECB'nin 26 üyeli Yönetim Konseyi'nin etkili seslerinden biri olan Knot, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılacak toplantıların önemli olabileceğini öne sürdü.

Londra'da yaptığı konuşmada, "Politika faizleri yavaş ama kademeli olarak daha az kısıtlayıcı seviyelere doğru ilerleyecek. Yönetim Konseyinin projeksiyon turu toplantıları, faiz oranı kararlarımız için kilit toplantılar olacak" dedi.

Knot, "Mart tahminlerine göre, optimal politika genel olarak 3-4 faiz indirimiyle uyumlu olur. Önemli çıkarım şu ki, her ne kadar bu faiz oranı senaryoları faydalı rehberlik sağlasa da, mevcut ortam göz önüne alındığında, gelecekte belirli bir faiz oranı yolu konusunda herhangi bir taahhütten kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.