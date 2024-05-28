Türkiye’nin kredi risk primi 4 yılın dibinde

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında kredi risk primindeki iyileşme oranında ayrıştı. 266 baz puanla son 4 yılın en düşük seviyesine gerileyen CDS primindeki iyileşme 400 baz puanı aştı.

Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti. Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." dedi.